A Paulilatino sono iniziati i lavori sia nella chiesa di San Teodoro, sia nella chiesa di Santa Maria. Da tempo entrambi gli edifici di culto necessitavano di interventi diretti a contrastare principalmente l’umidità che, nel corso degli anni, ha provocato una serie di problemi. Per la chiesa di San Teodoro il Comune dispone di un finanziamento di 150 mila euro, denari che serviranno ad opere di ristrutturazione e di bonifica dall’umidità. Inferiori le somme a disposizione per la chiesa di Santa Maria: si aggirano in questo caso sugli 80 mila euro. I cantieri dovrebbero restare aperti per circa quattro mesi. E i lavori a Paulilatino si attendevano da tempo, per la chiesa di Santa Maria le somme si avevano già dal 2019.

“Per una serie di vicissitudini burocratiche non è stato possibile intervenire prima”, commenta il sindaco Domenico Gallus, ora soddisfatto perché finalmente sono iniziati i lavori. Nei giorni scorsi il sindaco ha informato anche il Consiglio comunale.

