Alla scoperta del paese grazie ad una caccia al tesoro.

Dal cinque al nove agosto ad Ollastra torna l'evento caratterizzato da enigmi, indovinelli, rebus e foto che coinvolgerà tanti cittadini. Organizza anche questa volta il comitato di Santa Vittoria. Partecipano diversi gruppi formati da sette persone ciascuno. I partecipanti dovranno superare le varie tappe fino alla meta finale.

Durante la caccia al tesoro i partecipanti scopriranno tra le varie vie del paese nuovi dettagli sulla storia di Ollastra ma anche i suoi cambiamenti nel corso del tempo. È concesso chiedere l'aiuto anche degli anziani. Tutto questo divertendosi e ragionando su ciò che viene chiesto dagli organizzatori.

La caccia al tesoro andrà in scena la sera dopo le 21. Ci sarà un premio per ogni tappa, in modo da tenere alta la competitività dell'evento. Il premio finale sarà in denaro, in base alle iscrizioni. Lanciò l'idea tempo fa un commerciante del paese, Alfonso Marongiu, appassionato di indovinelli e foto d'epoca.

© Riproduzione riservata