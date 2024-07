Buone notizie per chi vuole investire nell’area artigianale di Nurachi. Il Comune mette a disposizione per 99 anni due grandi lotti da destinare alle attività produttive, località Pala Bidda. Sono i numeri sette, per un totale di 2mila metri quadrati e 69mila euro di valore e il 37, ampio invece mille metri quadrati con un valore di circa ventimila euro. Per questo è stato pubblicato un bando che scadrà il prossimo 2 agosto.

Come si legge nel documento, i prezzi di cessione delle aree sono stati determinati tenendo conto dei costi sostenuti per l’urbanizzazione del comparto. Alla assegnazione delle aree possono partecipare Enti pubblici, imprese a prevalente partecipazione statale,cooperative e chi detiene la residenza o la sede legale della ditta a Nurachi da almeno sei mesi e tutti gli altri imprenditori economici. Nelle due aree possono essere realizzati fabbricati destinati ad accogliere impianti di produzione, vendita, trasformazione, di deposito, di conservazione e distribuzione di prodotti per iniziative imprenditoriali di dimensione artigianale, uffici, magazzini, mense e attrezzature di servizio.

Sono consentiti altresì fabbricati ad uso strettamente commerciale. Non è consentita invece la realizzazione di locali adibiti al solo deposito, non connessi ad attività produttive o commerciali. Non è consentita, inoltre, la realizzazione di attività industriali pesanti. È ammessa la costruzione di un locale per il personale di custodia avente la distribuzione di zona giorno con cucina e sala da pranzo, camera, bagno e disimpegno. È inoltre consentita la realizzazione di superfici accessorie non chiuse e non superiori al 40% della superficie utile massima residenziale.

