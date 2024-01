Due turni in più per l’ambulatorio straordinario di comunità territoriale di Ghilarza e un turno in più per Terralba. «Come già più volte precisato la direzione generale della Asl 5 e l’ufficio integrazione ospedale territorio monitorano costantemente il sistema del progetto pilota degli ASCoT ed apportano modifiche, qualora se ne ravveda la necessità, a seconda delle esigenze dei singoli territori, anche con l’implementazione dei turni degli ambulatori», hanno sottolineato dalla direzione generale della Asl oristanese, «ma anche la chiusura di alcuni ASCoT in seguito alla nuova disponibilità di medici di base in quelle zone».

A Ghilarza nei giorni scorsi si sono registrati grossi disagi per gli oltre 2000 pazienti rimasti senza medico di base, l’Ascot apriva infatti in un’unica giornata. Ora il potenziamento. Il servizio attivato nei locali della guardia medica all’ospedale aprirà il lunedì dalle 14 alle 19, il martedì dalle 15 alle 20 e il giovedì dalle 14 alle 19. Inoltre si aggiunge che solo per la settimana prossima il turno di martedì 23 gennaio è posticipato a mercoledì 24 gennaio dalle ore 15 alle ore 19. Il servizio è riservato ai pazienti senza medico di base di Ghilarza, Abbasanta, Aidomaggiore, Norbello e Sedilo.

Dalla settimana prossima l’ASCoTdi Terralba, in via Napoli 3, aprirà con un turno in più la settimana. Questi giorni ed orari: il lunedì dalle 14 alle 19, il mercoledì dalle 14 alle 19 e il giovedì dalle 9 alle 14 e dalle 14 alle 19. Il servizio è rivolto ai pazienti senza medico di famiglia di Terralba, Arborea, Uras e San Nicolò d’Arcidano.

Una variazione d’orario a Villaurbana per il turno dell’ASCoT di via Ottorino Angius 5 solo per lunedì prossimo, 22 gennaio. L’ambulatorio sarà aperto dalle 8,30 alle 13,30. A Gonnostramatza da lunedì 22 gennaio l’ambulatorio straordinario di comunità territoriale in via Diaz avrà un nuovo giorno e un nuovo orario d’apertura: tutti i lunedì dalle 15 alle 20. A Busachi il turno dell’ASCoT, in via Satta 39, previsto per lunedì 22 gennaio, è stato posticipato a martedì 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 14. Il servizio è riservato ai pazienti senza medico di base di Busachi, Neoneli, Ula Tirso e Fordongianus.

Da lunedì 22 gennaio gli ASCoT di Flussio e Tresnuraghes, che servivano anche i pazienti senza medico di famiglia di Magomadas, chiuderanno in seguito alle disponibilità di acquisire pazienti rimasti sempre senza medico da parte del dottor Todaro e della dottoressa Pilo.

Sono 26 gli ASCoT nella provincia di Oristano: Allai, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Narbolia, Nurachi, Oristano, Samugheo, San Vero Milis, Seneghe, Simaxis, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Uras, Villaurbana, Zeddiani.

I cittadini, privi del medico di famiglia, muniti di tessera sanitaria, possono recarsi gratuitamente presso le strutture nei giorni e negli orari pubblicati sul sito della Asl per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali.

© Riproduzione riservata