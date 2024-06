Il biglietto è di sola andata: destinazione Sud est asiatico. Nello zaino poche cose: vestiti leggeri, asciugamani, un paio di scarpe da trekking, qualche medicinale, un pc, la macchina fotografica e un drone. Cosa succederà una volta scesi dall'aereo che partirà da Milano il 18 giugno ancora non si sa. Laura Scalas, 30 anni di Cabras, e il suo fidanzato Nicola Zampieri, 36 anni veneziano, stanno per iniziare una nuova vita senza mete precise: vogliono scoprire il mondo e raccontarlo a tutti tramite i social.

I due ragazzi, che ormai da anni vivono e lavorano a Londra, lei nel settore marketing e lui come manager in un ristorante, con la passione per la fotografia e la comunicazione, hanno deciso di lasciare tutto per intraprendere il loro sogno: vedere con i propri occhi il più possibile e comunicarlo a chi li segue a distanza attraverso foto e video. Ecco perché appena tre giorni fa Laura e Nicola hanno aperto una pagina Facebook, una su Instagram e una su Tik Tok: si chiama Nilli Birds.

È qui che sarà possibile scoprire quali luoghi visiteranno, dove dormiranno, cosa mangeranno, le loro esperienze. Racconteranno il viaggio anche nel loro blog. «Progettiamo questa nuova vita ormai da tempo - racconta Laura Scalas - Partiamo con i soldi che siamo riusciti a mettere da parte in tre anni di lavoro, non tantissimi. Abbiamo un budget di circa 15 euro al giorno. Non è nostra intenzione trovare un lavoro ma renderci utili nel volontariato. Non sappiamo quando questo viaggio terminerà, è certo però che arriveremo in Australia. Abbiamo visitato tanti luoghi sparsi per il mondo, ma siamo sempre ritornati alla nostra routine, ora no. Come faremo? Si vedrà. Vogliamo scoprire il mondo senza seguire un rigido programma. E raccontarlo a tutti come fanno i travel blogger». Laura e Nicola già immaginano il loro viaggio: «Ci sarà la possibilità di vedere l'alba bevendo un caffè, ammirare tanti tramonti, assaporare tante cucine, camminare senza una meta e addormentarsi sotto le stelle. Il tempo è prezioso e va vissuto al meglio».

