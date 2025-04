Superano i due milioni e mezzo di euro, le risorse destinate allo sport Oristanese dalla legge finanziaria approvata dal Consiglio regionale e finalizzate alla realizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di impianti sportivi, organizzazione di manifestazioni, acquisto di attrezzature e sostegno delle attività. I fondi, sono distribuiti tra amministrazioni comunali e associazioni sportive.

Tra i contributi assegnati, 350 mila euro al Comune di Cabras, destinati alla messa in sicurezza e al miglioramento degli impianti sportivi comunali, 170 mila euro al Comune di Usellus per la palestra delle scuole elementari, mentre Palmas Arborea ospiterà un nuovo campo da tennis grazie ai 150 mila euro erogati all’Unione dei Comuni dei Fenici. A Sedilo la società di Tennis avrà invece un contributo di 60 mila euro per la realizzazione di un campo da padel e la riqualificazione dell'impianto, mentre a Ghilarza è destinato un intervento di 60 mila euro per la struttura del Basket nell’area scolastica.

Per il sostegno ad attività istituzionali e manifestazioni, 30 mila euro vanno al torneo internazionale di pallavolo femminile promosso dall’Asd Gymland Oristano, contributi per l’equitazione a Samugheo ( 15 mila euro), Santulussurgiu e Seneghe 25 mila euro a testa. L’ US Samugheo riceverà un supporto per la stagione sportiva 2025-26 e l’acquisto di attrezzature, con uno stanziamento di 30 mila euro, mentre all’ l’Asd Pallavolo andrà un contributo straordinario di 20 mila euro per spese di gestione, funzionamento, organizzazione eventi, acquisto attrezzatura.

Il consigliere regionale Salvatore Cau, in una nota, ha evidenziato gli emendamenti da lui presentati e finanziati per interventi su impianti, attrezzature e mezzi di trasporto. A Ghilarza 400 mila euro per riqualificazione dell'impianto Walter Frau; ad Abbasanta 300 mila euro per il rifacimento del manto in erba sintetica del campo sportivo; Samugheo 200 mila euro per acquisto di due pullmini per l'Unione Sportiva; Sorradile 165 mila euro per la ristrutturazione della palestra; Busachi 150 mila euro per realizzazione spazio attrezzato terzo tempo. Allai , Fordongianus e Nughedu, riceveranno invece 120 mila euro a testa per rifare il manto in erba sintetica dei campi di calcetto.

© Riproduzione riservata