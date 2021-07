I bambini di Cuglieri fino ai 6 anni andranno a scuola dal prossimo anno con il massimo della sicurezza possibile.

Per garantire loro un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario, nelle aule dell’asilo nido e della scuola d’infanzia verrà installato un impianto di sanificazione dell’aria che monitorerà costantemente il livello di anidride carbonica, aspirando e cambiando l’aria se questo salirà a un livello non consentito.

Le risorse, 50mila euro, arrivano dallo Stato per il programma di adeguamento e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia in via delle Rimembranze e nido d’infanzia-ludoteca in via Vittorio Emanuele.

L'impianto diminuirà notevolemente il pericolo di diffusione del contagio della pandemia da Covid-19: “I bambini debbono poter frequentare il nido e la scuola d’infanzia con la massima garanzia di un ambiente sanificato e sicuro”, precisa il sindaco Gianni Panichi.

L’impianto, i cui lavori partiranno obbligatoriamente entro il 15 settembre, sarà gestito da un programma informatico che monitora costantemente il livello di anidride carbonica nelle stanze.

Anche i genitori dei bambini potranno controllare la qualità dell’aria nelle aule installando semplicemente nel proprio telefonino l’applicazione collegata con il sistema di sanificazione.

