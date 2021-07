Intervento straordinario dei militari della Guardia costiera di Bosa per salvare un esemplare di grifone, specie in via d’estinzione in Sardegna.

La segnalazione è arrivata al centralino della Capitaneria: il rapace, ferito e in difficoltà, era precipitato in mare, davanti alla spiaggia di S'Abba Druche.

Sul posto è dunque intervenuta una motovedetta, assieme a polizia locale e guardie forestali.

Di fronte a una folla di curiosi, l’animale è stato così recuperato, con la collaborazione di alcuni canoisti, e poi affidato al centro faunistico di Bonassai per le cure del caso.

“Il grifone salvato nella Spiaggia di S'Abba Druche – spiega una nota della Capitaneria – appartiene sicuramente alla colonia bosana. Un salvataggio importante, dunque, in quanto l’uccello rapace in Sardegna è minacciato di estinzione e le due colonie presenti nell’isola sono in forte riduzione. Tale rischio, sempre più concreto, ha anche reso necessario l’intervento da parte di alcune associazioni animaliste”.

