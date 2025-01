Gruppi di opposizione ancora all’attacco sulla situazione di stallo dopo il rinvio del Consiglio comunale che 10 giorni fa doveva approvare linee programmatiche, bilancio e Dup.

«La vicenda sta assumendo aspetti grotteschi», affermano i consiglieri Alessandro Campus e Giuseppe Ibba, «Siamo in presenza di un presidente del consiglio eletto, ma l'ultimo consiglio comunale è stato convocato dal sindaco che poi la sera prima lo ha revocato per un non meglio precisato errore materiale».

Ugualmente, aggiungono, «il presidente nominato è sub judice, perché si è in attesa del parere dell'assessorato agli enti locali riguardo alla correttezza della sua elezione. Bastava semplicemente ascoltare le opposizioni», evidenziano Ibba e Campus, «che chiedevano il rinvio dell'elezione per acquisire i dovuti pareri, mentre sindaco e maggioranza, hanno deciso di andare avanti».

La minoranza mette in luce che questa situazione sta creando pesanti problematiche alla città che, ad oggi, non ha ancora un bilancio di previsione – nonostante gli uffici lo abbiamo predisposto da molto tempo - che consenta di effettuare le spese.

«Tutto questo era evitabile», concludono i due consiglieri, «con il buon senso e il giusto approfondimento dei punti che si portano all'ordine del giorno».

