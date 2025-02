Oggi e domani ad Arborea sono in programma tante iniziative per San Giovanni Bosco. In campo la sezione locale dell’Unione ex allievi, la parrocchia del Santissimo Redentore e la Pro Loco guidata dal presidente Paolo Sanneris.

Oggi 31 gennaio, alle 18, celebrerà la messa l’arcivescovo di Oristano, monsignor Roberto Carboni. Domani 2 febbraio invece arriveranno nel paese della Bonifica ospiti da tutta l'Isola. Alle dieci è in programma la processione lungo il perimetro di piazza Maria Ausiliatrice e a seguire la messa. In programma poi, al Centro fieristico, nei locali della Pro Loco, l’assemblea dei soci, il tesseramento e la benedizione dell’immagine di don Bosco. E poi il tradizionale pranzo sociale organizzato dagli ex allievi di don Bosco di Arborea in collaborazione con la Pro loco.

La sera invece tanto divertimento. Alle 17, al teatro Salesiano, spettacolo di magia sulla vita di Don Bosco, canonizzato nel 1934 e ricordato come il santo patrono degli educatori e dei giovani.

