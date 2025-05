I tantissimi giovani che hanno accompagnato i capi sul ring fanno ben sperare: la "Fiera dell'Agricoltura" che si è appena conclusa al centro fieristico di Arborea ha raccontato un cambio generazionale imminente. Tanti infatti i ragazzi che per la prima volta hanno mostrato ai visitatori e alla giuria di esperti gli animali e spiegato le caratteristiche che mostrano le potenzialità per produrre più latte. Successo da ricordare per un'altra edizione della Fiera insomma, l'evento più atteso dalla comunità ma anche dagli allevatori e agricoltori dell'Isola, promosso dalla Pro loco, dal Comune, dal Sistema delle cooperative locali e dalla Regione. Tra il 30 aprile e il primo maggio sono arrivati ​​in diecimila. Questa volta erano presenti tantissimi famiglie. La “Mostra regionale dei bovini di razza Frisona italiana”, giunta all'edizione numero 41 con in mostra 125 capi per un totale di 23 allevamenti, giovedì scorso ha aperto i battenti. Una giuria di esperti a fine giornata ha decretato vari vincitori. La vacca Beltra Farm Alphabet Beta dell'azienda di Antonio e Renato Beltrame di Arborea è la "campionessa". L'azienda Beltrame si è portata a casa anche il premio menzione d'onore vacche e migliore mammella. Premiata come riserva vacche Atwood Karen della Società Agricola Alvi di Sanluri. Per la categoria manze e giovenche la vittoria è andata invece ad Art Harris Franci della società Fratelli Artudi di Arborea, mentre l'azienda Capraro e Boassa si è aggiudicata la riserva manze e giovenche con Dooeman-Livia e la menzione d'onore manze e giovenche con Romper-red-serena. Durante i due giorni i visitatori hanno ammirato anche i 150 trattori di ultima generazione presenti alla Mostra mercato delle macchine. Non è mancata Floraviva, la fiera regionale dedicata al settore ortofloro-vivaistico. All'interno della Fiera anche la tradizionale "Sagra delle fragole". Ottime, hanno detto i visitatori, ma poche rispetto agli altri anni. E questo a causa dei cambiamenti climatici, cosa hanno riferito i produttori locali. La vendita è durata poco, il tempo di finire circa 2mila cassette, contro le 5mila degli anni precedenti.

