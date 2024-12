Alla scoperta di dune, lagune e pineta. Tutto questo sarà possibile rimanendo all’interno di una stanza. Oggi ad Arborea è stata inaugurata una sala espositiva sugli ambienti del territorio. La mostra è stata curata da Forestas in collaborazione con la Lipu, sezione Oristano, nella sede dell’Unità operativa specializzata dell’agenzia regionale, lungo la strada 26.

I visitatori, una volta all'interno, troveranno pannelli informativi e codici da scansionare per avere altri approfondimenti sulla mostra. Ma non solo. La sala espositiva sarà aperta anche alle scolaresche che visiteranno le zone umide e la pineta di Arborea. Sarà la partenza, così è stato detto stamattina, di un percorso naturalistico che verrà inserito nella rete escursionistica sarda, fra dune, pinete e zone umide. All’inaugurazione era presente anche la sindaca di Arborea Manuela Pintus e il referente del servizio territoriale di Forestas Oristano, Ugo Tanchis.

I presenti hanno parlato anche della pineta di Arborea che anni fa è stata invasa dal fuoco. Diverse piantine messe a dimora negli anni scorsi non hanno attacchino per via delle difficoltà climatiche.

