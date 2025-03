Ad Abbasanta sono stati aggiudicati in questi giorni i lavori per il recupero della ex palazzina degli alloggi dei ferrovieri. Saranno portati avanti dalla ditta Cabboi Costruzioni & C. con sede a Domusnovas.

«Sono molto contenta che siano stati affidati i lavori perchè sarà un intervento molto importante di riqualificazione urbana antistante la stazione ferroviaria. Questo, come tutti i lavori di riqualificazione, restituisce decoro e abbellimento al nostro paese. Inoltre, trattandosi di alloggi a canone sociale, dovranno essere assegnati a persone singole e a nuclei familiari con situazioni particolarmente svantaggiate, offrendo un supporto e un’assistenza importante», spiega la sindaca Patrizia Carta.

L’importo complessivo della gara è pari a 995.471 euro. L’intero stabile sarà riqualificato e verranno realizzati otto appartamenti da assegnare a canone sociale. Ad Abbasanta se ne parla da molti anni e ora si darà corso ai lavori.

Prevista la demolizione e il rifacimento delle murature, dei solai, delle opere in ferro, dei pavimenti e degli impianti. Nei mesi scorsi la Giunta ha licenziato il progetto esecutivo del primo stralcio per il recupero del fabbricato.

L’importo complessivo dell’opera sfiora i due milioni di euro, di cui un milione e 536 mila euro finanziati dalla Regione e i restanti 372 mila euro da A.R.E.A. Diversi in questi anni i passaggi in Consiglio comunale e, nel 2022, l’approvazione in aula di un nuovo accordo di programma con AREA che prevedeva che fosse il Comune ad occuparsi della progettazione e direzione dei lavori.

