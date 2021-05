Domani mattina, dalle 10, nel cortile della Scuola Primaria di Zerfaliu, è in programma l'evento “La Valigia delle Storie incontra l’Autrice”. Per l’occasione si parlerà de “I Cavalieri del Vento”, con l’intervento dell’autrice Angela Ragusa che incontrerà i ragazzi delle scuole. È un evento nato dalla collaborazione tra la Biblioteca comunale e la Scuola Primaria del paese, iscritto anche tra gli eventi de “Il Maggio dei Libri”, e pensato come conclusione di un progetto denominato “La Valigia delle Storie”. Un’idea che vuole riavvicinare i bambini alla biblioteca e alla lettura in questo periodo così difficile.

“Una vera valigia di cartone – commentano dalla biblioteca – ha viaggiato tra la biblioteca e la scuola con il suo carico di storie, con la speranza a fine anno scolastico di incontrare in presenza la scrittrice. Non solo, il libro della scrittrice proposto ai ragazzi delle ultime classi che poi lo hanno raccontato ai bambini più piccoli”. L’appuntamento si svolgerà negli spazi all'aperto della struttura e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

L'ingresso della biblioteca di Zerfaliu (foto Pala)

