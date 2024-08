Sarà un fine settimana di devozione e spettacoli nell’area della Marmilla. A Villa Verde partono le celebrazioni in onore della Madonna Assunta. L’organizzazione è curata da Comitato, Comune e Parrocchia.

Domani, alle 20.30, è in programma la cena comunitaria per la “Festa dell’Emigrato”, mentre alle 22 spazio ai “Dilliribois”, composto dai gruppi “Dilliriana” e “Ballande Ballande Bois”. Sabato, alle 19, il moto incontro; alle 22 la musica dei “Nakama” con intervalli di un fisarmonicista e alle 24 “Dj Shoxw” con Dario Sarais, Lady Ross Vodkalist e Animation Girls.

Domenica, alle 11, la solenne processione con le launeddas di Marco Atzeni, l’organetto di Lorenzo Atzeni e la fisarmonica di Daniele Giglio a cui seguirà la Santa Messa.

Alle 19, per la rassegna “Musica all’improvviso”, con Palazzo d’Inverno, Comune e Consorzio Due Giare, lo spettacolo per bambini “Skiappa the magic clown”, in piazza Lampis, e alle 22 sul palco i Carovana Folk. A Usellus, invece, sabato, per la festa dedicata a San Bartolomeo, alle 22.30, in piazza Funtana Maiori, esibizione dei “Fantasias de Ballos”.

© Riproduzione riservata