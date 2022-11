Malumori e proteste a Paulilatino per i rubinetti a secco dalla mattina. I cittadini sapevano che l’erogazione sarebbe stata interrotta oggi alle 22 vista la carenza d’acqua per la mancanza di pioggia.

Invece, in pieno giorno, si sono trovati all’asciutto. La lamentela comune è stata la mancata tempestività nella comunicazione di quanto stava accadendo, visto che nessuno si aspettava di restare senz’acqua. Tanti i commenti su Facebook dove però, ad un certo punto, è intervenuto anche il primo cittadino Domenico Gallus spiegando quanto accaduto e l’impossibilità per l’Amministrazione di darne comunicazione alla cittadinanza per tempo.

“È accaduta una semplice, ma fastidiosa concomitanza e cioè che per stasera era prevista la chiusura per le 22. Purtroppo il temporale di stanotte ha fatto saltare l'elettricità e le pompe non hanno funzionato per ripristinare i livelli dei serbatoi e quindi improvvisamente è mancata l'erogazione dell'acqua. Quindi fatto non prevedibile né preventivabile. Comunque ci scusiamo con tutti”.

Il sindaco, contattato, aggiunge: “Si tratta di un disservizio causato dall’Enel, il Comune non ha colpa. Nella zona dove si trovano le pompe la corrente salta in continuazione e non si interviene. Abbiamo provato più volte a contattare l’Enel per poter ripristinare l’elettricità ma non risponde nessuno”. A tarda sera il problema il risulta ancora non risolto.

