Ancora una novità importante per il piccolo centro della Planargia in tema di strutture pubbliche che vengono riconsegnate al pieno utilizzo della popolazione. Dopo l'inaugurazione del nuovo centro sociale, l' amministrazione comunale guidata dal sindaco Emanuele Cauli, ha infatti concluso l’iter per la riapertura della palestra comunale.

“L’impianto già fruibile - evidenzia il primo cittadino - è stato arricchito di tanti nuovi giochi da tavolo, di squadra e da colorare. Servirà per favore al massimo l'aggregazione e l'attività motoria dei bambini, ma vi è anche la volontà di creare un calendario d'apertura programmata per la massima fruizione.”

A questo proposito, per le mamme e i bimbi che hanno preso parte alla prima apertura della palestra nella quale hanno potuto visionare tutte le novità, è stato possibile anche discutere su un calendario che soddisfi più possibile tutti.

“Sono numerose altre – sottolinea il sindaco Cauli- le iniziative che stiamo programmando nell’ottica di una crescita del paese.”

