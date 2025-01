La Federazione cronometristi di Oristano organizza un corso di cronometraggio per formare nuovi esperti nel settore. L’attività partirà domani alle 19 nella sede della Federazione in via Cagliari 242, al quinto piano. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni si può contattare Francesco Pibi al numero 3383948841.

Il corso intende dare una formazione teorico-pratica sul cronometraggio sportivo, essenziale in alcune particolari competizioni. È rivolto a tutti gli appassionati di sport e ai tecnici per formare figure specializzate nel rilevamento dei tempi ufficiali delle gare.

I cronometristi lavorano a contatto diretto con gli organizzatori di eventi sportivi. Il corso inoltre apre svariate opportunità nel mondo sportivo, in particolare al mondo del cronometraggio professionale e alla Federazione italiana cronometristi.

