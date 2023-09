Via libera del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al progetto definitivo del Sa.Co.I.3.

Il cavo elettrico sottomarino di Terna collegherà Sardegna, Corsica e Toscana, in corrente continua a 200 kV e con una capacità di trasporto complessiva fino a 400 MW.

L’opera ha ottenuto l’autorizzazione del ministero: Terna ha previsto un investimento complessivo di un miliardo di euro circa per potenziare l’attuale collegamento elettrico che risale ai primi anni ‘90.

Terna

«Un’opera infrastrutturale storica per l’Italia e la Francia: il suo rinnovo è un progetto di assoluta eccellenza tecnologica che contribuirà a rafforzare il ruolo del nostro Paese di hub energetico dell’Europa e del Mediterraneo. Una rete efficiente e interconnessa a livello europeo consente di accelerare il processo di transizione energetica in corso e di raggiungere gli obiettivi fissati a livello comunitario», ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato di Terna.

Terna fa sapere che realizzerà l'opera entro il 2027 assicurando un ridotto impatto ambientale sui territori coinvolti e la massima sostenibilità.

Il ministro

«Il rinnovo e potenziamento del collegamento tra Italia Sardegna e Corsica è un progetto di grande rilevanza non solo per l’approvvigionamento della Corsica, ma anche per il sistema elettrico italiano. Contribuirà a rafforzare l’adeguatezza del sistema elettrico della Sardegna, soprattutto in vista dell’obiettivo del phase-out dal carbone», dichiara il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

I dettagli

Saranno realizzate due nuove stazioni di conversione, una a Codrongianos e una a Suvereto, in provincia di Livorno. Prevista anche la posa di nuovi cavi sottomarini per una lunghezza di 120 km e cavi interrati per 20 km dagli approdi alle stazioni elettriche usando, dove possibile, l’infrastruttura esistente. Gli approdi dei cavi sottomarini saranno localizzati a Santa Teresa Gallura in Sardegna e a Salivoli, nel Comune di Piombino, in Toscana.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata