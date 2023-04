Nel primo pomeriggio di oggi, la squadra dei vigili del fuoco di Lanusei è intervenuta a Villanova Strisaili per un incendio in un’abitazione. Due persone, padre e figlia, sono rimaste intossicate. Per accertamenti i due sono stati ricoverati all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei.

L’incendio, secondo un primo accertamento, sarebbe stato provocato dal cattivo funzionamento dell’impianto del termocamino incassato nel vano cucina. Il denso fumo generato dalla combustione ha invaso tutti gli ambienti causando una leggera intossicazione all'anziano proprietario di 85 anni e alla figlia di 56. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme, scongiurando gravi danni all'abitazione.

Dopo aver estinto l'incendio, il personale del 115 ha provveduto a bonificare e mettere in sicurezza l’edificio. Sul posto sono intervenuti anche un’équipe del 118 e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Villagrande.

© Riproduzione riservata