Il suo Fiat Strada si è ribaltato sulla statale 389, la strada che da Lanusei porta a Nuoro.

Il conducente, un allevatore di 62 anni di Villagrande, è rimasto quasi incolume, se non fosse che l’esplosione degli airbag gli ha provocato qualche escoriazione.

Tuttavia, alla luce della dinamica dell’incidente accaduto intorno alle 17 di oggi in località Sa Soali, la centrale operativa del 118 di Sassari ha ritenuto opportuno far decollare l’elicottero dell’Areus di base a Elmas.

L’equipaggio di Echo Lima 3 è atterrato a ridosso della statale dove ha caricato il ferito che è stato trasportato a Lanusei.

Il mezzo aereo è atterrato nello sterrato a monte dello stadio Lixius, e non sull’elisuperficie del distaccamento dei vigili del fuoco come avviene di consueto, e da qui un’ambulanza l’ha trasferito al Pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede in cui il personale sanitario ha effettuato tutti i controlli del caso.

© Riproduzione riservata