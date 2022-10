Tragedia a Ulassai.

Un climber tedesco di 57 anni è precipitato da 25 metri durante un’arrampicata sulla parete di Sa Tappara perdendo la vita.

L'incidente è successo nel tardo pomeriggio di sabato. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

Lo sportivo è stato recuperato e trasportato in ambulanza a Lanusei, dove lo attendeva anche l’elicottero dell’Areus atterrato da Olbia per il trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari, ma quando è arrivato in ospedale non c'erano ormai più speranze di salvarlo.

