Momenti di paura a Tortolì, dove un uomo di 37 anni, di origine romena, è stato arrestato dai carabinieri dopo per danneggiamento e aggressione.

A dare l’allarme sono stati residenti e negozianti di via Monsignor Virgilio, dove l’uomo, completamente ubriaco, ha iniziato a danneggiare alcune auto in sosta, per poi scagliarsi contro le persone presenti, costringendole a rifugiarsi all’interno delle attività commerciali.

Sul posto sono poi intervenuti i militari di Bari Sardo e Urzulei, che hanno cercato di bloccare l’uomo. L’uomo, però, sempre in preda ai fumi dell’alcol, ha provato a scagliarsi a calci e pugni anche contro gli uomini dell’Arma.

I carabinieri sono però riusciti a immobilizzarlo, anche con la collaborazione del personale del 118, e a trasferirlo in ospedale, dove il 37enne è stato sedato e curato.

Alla fine, su disposizione del procuratore Biagio Mazzeo, è stato condotto in carcere a Lanusei.

