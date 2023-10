È morto oggi pomeriggio all’ospedale di Lanusei Benvenuto Corda. Aveva 85 anni.

Ex consigliere regionale a fine anni Ottanta, è stato una colonna della Democrazia Cristiana nel Nuorese e in Ogliastra. Originario di Tertenia, a metà anni Sessanta, dopo aver frequentato un corso professionale a Udine, era stato assunto alla Cartiera di Arbatax. Lavorava nel reparto sfibratura, ma si occupava anche di attività sindacale. Un’azione intensa, la sua, tra le comunità e sul territorio che fu fondatore e primo segretario della Cisl in Ogliastra, dopo aver ricoperto lo stesso incarico a Nuoro. Amico di Angelo Rojch, ex deputato Dc ed ex presidente della Regione tra il 1982 e il 1984, Corda lascia la moglie e quattro figli.

È Michele Muggianu, attuale segretario della Cisl Ogliastra, a esprimere un ricordo del decano del sindacato di via Deledda: «La Cisl ogliastrina perde un padre fondatore e un pilastro della sua storia. Benvenuto è stato un uomo che ha combattuto le sue battaglie in difesa dei diritti dei più deboli e del nostro territorio. È stato prima un sindacalista e poi un politico appassionato e autorevole. Ha sempre partecipato alla vita della Cisl finché le forze glielo hanno permesso. Ha voluto bene alla nostra organizzazione fino alla fine».

