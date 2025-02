La First Cisl sceglie la continuità. Alessandra Demurtas, 42 anni, di Tortolì, dipendente Bper, è stata confermata segretaria generale in occasione del terzo congresso del sindacato territoriale di categoria che si è svolto nei giorni scorsi a Tortolì. La First Cisl è il primo sindacato dei bancari e degli assicurativi in Ogliastra, rappresentando il 50 per cento dei lavoratori del settore. In segreteria Demurtas sarà affiancata da Elena Nieddu e Alberto Staffa. A

ll’assemblea hanno preso parte, fra gli altri, il segretario generale della First Cisl Sardegna, Ettore Erriquez, e il segretario generale della Cisl territoriale confederale, Michele Muggianu. Al centro del dibattito congressuale, il tema della desertificazione bancaria, con un numero sempre più elevato di chiusure di filiali e sportelli nel territorio e nell’Isola. L’ultimo sportello in ordine di tempo ad aver chiuso i battenti è stato quello di Ussassai, dove le ultime operazioni sono state effettuate lo scorso novembre.

