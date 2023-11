È caduta dalle scale e si è procurata un trauma cranico facciale.

Una 64enne di origine tedesca è stata trasportata, in codice rosso, all’ospedale Brotzu di Cagliari. L’incidente domestico è successo nel tardo pomeriggio di oggi, quando l’equipaggio dell’ambulanza infermieristica è intervenuta in via Matteotti, traversa che da viale Arbatax porta in via San Gemiliano. Il personale volontario della Croce verde di Tortolì ha stabilizzato la donna che, nel frattempo, aveva perso i sensi. In supporto è arrivata l’ambulanza medicalizzata dall’ospedale di Lanusei. L’équipe ha chiesto l’invio dell’elicottero dell’Areus per il trasporto d’urgenza a Cagliari. Echo Lima 1, proveniente dalla base di Olbia, è atterrato sull’elisuperficie di Lanusei.

All’arrivo al Brotzu la signora è stata presa in consegna dal personale sanitario che ha effettuato tutti gli accertamenti del caso. Le condizioni della donna sono progressivamente migliorate con il passare delle ore.

