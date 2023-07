Raffica di controlli dei Carabinieri delle Compagnie di Jerzu e Lanusei per contrastare la “malamovida”.

Ad Arbatax i militari hanno arrestato un 30enne di Bari Sardo, sorpreso a spacciare droga nel parcheggio di una discoteca.

Durante le perquisizioni gli uomini dell’Arma lo hanno trovato in possesso di 20 grammi di cocaina e di 300 euro in contanti. Ora si trova ai domiciliari.

Numerose, inoltre, le persone segnalate alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti, mentre a Tortolì sono stati invece identificati alcuni giovani che hanno rovinato la Notte Bianca organizzata dalla Pro Loco.

«Ulteriori e specifici servizi – spiega l’Arma di Nuoro – saranno effettuati per tutta l’estate al fine di prevenire e contrastare la commissione di reati in genere e garantire una estate più serena per l’intera comunità ed i numerosi turisti presenti».

(Unioneonline/l.f.)

