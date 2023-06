Una “evasione fiscale totale” è stata scoperta dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Arbatax.

A finire nei guai è stata una pizzeria di un Comune dell’Ogliastra, che sebbene negli anni avesse emesso gli scontrini ai propri clienti, utilizzava un misuratore fiscale non collegato in rete e, di conseguenza, non trasmetteva i dati degli incassi all’Agenzia delle Entrate.

Gli accertamenti delle Fiamme Gialle hanno consentito di far emergere, nel periodo dal 2018 al 2021, oltre all’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, ricavi occultati alla tassazione per quasi 300mila euro e violazioni all’IVA per circa 30.000 euro.

Quindi sono scattate le segnalazioni alle autorità competenti per i provvedimenti del caso.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata