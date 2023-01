Quarantanove anni, professione capo cantoniere. In Ogliastra Ida Cabras è la nuova leader della Cisl Funzione pubblica.

È stata eletta, all’unanimità, segretaria del sindacato dal Consiglio generale territoriale durante l’assemblea che si è tenuta oggi pomeriggio. Succede a Gian Paolo Giacu, che ha concluso il suo impegno dopo quarant’anni di ininterrotta attività sindacale nella Cisl. Completano la segreteria generale Laura Loi (Aci) e Fabrizio Meloni (Asl). All’assemblea erano presenti, fra gli altri, il segretario regionale Fp Edoardo Bizzarro, e il segretario confederale Michele Muggianu.

Ida Cabras, laureata in Geologia all’Università di Cagliari, è dipendente della Provincia di Nuoro per la Zona omogenea dell’Ogliastra e il suo impegno attivo tra le fila del sindacato è cominciato sei anni fa quando esordì in veste di Rsu nell’ente intermedio. La aspetta un’attività sindacale intensa in un territorio, dove tra le varie vertenze, spicca l’emergenza sanità. «In zona c’è da tanto da fare, con una serie di vertenze da portare avanti nel solco dell’impegno condotto dai miei predecessori. Saremo concentrati sui vari profili, penso alla sanità, al Tribunale e al Poligono interforze. Ma in generale porteremo avanti la linea del dialogo con tutti gli enti e le amministrazioni. Crediamo che sia compito di fondamentale importanza fornire anche oggi, come in passato, una risposta collettiva, strumento indispensabile al concreto miglioramento delle condizioni dei lavoratori, attraverso la loro consapevolezza di poter essere sempre tutelati».

