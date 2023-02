Niente più turni volanti né disagi nei punti guardia del territorio.

Ares, in nome e per conto dell’Asl Ogliastra, ha conferito gli incarichi trimestrali di continuità assistenziale. I 13 medici saranno operativi dal 1 marzo al 31 maggio. La disposizione puntella gli ambulatori rimasti spesso scoperti e consente al professionista incaricato di pianificare l’attività lavorativa ed eventualmente individuare sostituti. Tuttavia non per tutte le sedi è stato individuato il titolare: è il caso, ad esempio, di Bari Sardo, Baunei e Gairo. Ciò non significa che le sedi resteranno sguarnite di medico, bensì il servizio verrà assicurato con i consueti turni volanti composti dal personale del distretto.

Il problema, come spiegano da Ares, resta sempre il solito: «Per la carenza di medici non è stato possibile ricoprire tutte le sedi proposte e in merito sono state fatte le dovute comunicazioni al direttore del distretto di Tortolì». Per la sede di Tortolì, Ares ha conferito incarichi a quattro medici. Un residente (Luca Vargiu), uno non residente (Claudia Murrocu) e due specializzandi residenti (Enrica Maria Puddu e Roberto Pulisci). A Talana sono stati assegnati Ananio Mereu (non residente) e Niccolò Melis (specializzando residente), a Perdasdefogu Raffaele Milia, a Tertenia Andrea Cordeddu, a Jerzu Elisa Lai (non residente) e Raffaela Piras (specializzanda residente), a Villagrande Giuseppe Caggiari, a Ilbono Giammarco Ledda e a Seui Francesco Cabras.

