L’Ogliastra invoca una sede dell’elisoccorso. Lo fa attraverso un emendamento presentato in Aula dai consigliere regionali dei Riformatori Umberto Ticca, Aldo Salaris e Giuseppe Fasolino.

«Il servizio sanitario deve garantire la tempestività degli interventi di soccorso nelle zone extraurbane entro 20 minuti dalla richiesta.

In Ogliastra, purtroppo, ciò non è al momento possibile, come non è nemmeno garantita la possibilità di partorire. Riteniamo individuare l’ospedale di Lanusei come quarta base dell’elisoccorso e dare attenzione a un territorio che è già penalizzato da una viabilità inadeguata e spesso compromessa e impraticabile».

A promuovere l’iniziativa è stato il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli: «La quarta base dell’elisoccorso deve essere individuata in Ogliastra per le oggettive condizioni di isolamento e di lontananza dai principali presidi ospedalieri sardi. I cittadini ogliastrini hanno gli stessi diritti di chi risiede nei grandi centri». La quarta base è prevista dalle nuove disposizioni di legge.

