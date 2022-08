Festa grande a Loceri per la centenaria Maria Mulas. Nata il 4 agosto 1922, paese dove ha sempre vissuto, e dove ha festeggiato questo grande traguardo. Ha voluto "cumbidare sa idda" in piazza Nonnu Melis, dove è stata celebrata dai suoi compaesani, da Proloco e Comune. Una grande torta, biscotti, caffè e bibite per questa splendida donna.

Loceri in festa per la sua centenaria (foto Melis)

Maria Mulas vive con la nipote, non si è masi sposata, nella vita ha sempre lavorato, in campagna e in casa. Ieri mentre le stata intonata la canzone di buon compleanno ha cantato anche lei felice. “Ha un carattere forte, una grande energia” dice la nipote Rosanna Mulas che se ne prende cura.

