Hanno raggirato un’anziana con la scusa di ripararle la cucina a gas, entrando in casa sua e provando a portarle via quasi 700 euro. È successo a Lanusei dove i Carabinieri hanno denunciato due uomini, un 24enne e un 30enne residenti in provincia di Catania.

Il 7 ottobre 2024, i due si sono presentati sull’uscio della 90enne come manutentori di cucine a gas e, guadagnandosi la fiducia della donna, sono entrati nell’abitazione. Nonostante l’anziana non fosse d’accordo, hanno iniziato a smontare i piattelli dei fornelli, dicendo che era necessario sostituirli a causa del rischio di fughe di gas, chiedendo una somma di 650 euro. La donna, perplessa per l’importo richiesto, ha detto che avrebbe chiamato il nipote e i Carabinieri. I due, però sono riusciti a convincerla a pagare 350 euro senza chiamare nessuno.

Approfittando della richiesta di una fattura, il duo ha preso il denaro e si è allontanato. La scena non è sfuggita a un vicino di casa che, accortosi della situazione, ha chiamato il 112. I militari, dopo aver ascoltato i testimoni e analizzato le immagini di videosorveglianza, hanno individuato e denunciato i responsabili, che avevano usato anche un veicolo con targa contraffatta.

