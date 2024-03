«Le forze dell’ordine sono il nostro presidio di sicurezza. Per questo ci batteremo sempre per proteggerle». Questo lo scopo della visita compiuta stamattina al commissariato di polizia di Lanusei dal gruppo di Fratelli d’Italia nell’ambito di una iniziativa portata avanti dal partito su scala nazionale.

La delegazione era formata dalla senatrice Antonella Zedda, dal presidente provinciale Nicola Salis e dal coordinatore cittadino, Simone Ferreli. «Le istituzioni - hanno dichiarato i componenti della delegazione - hanno il dovere di sostenere con convinzione gli agenti impiegati nella pubblica sicurezza, dobbiamo respingere con ogni mezzo i gravi tentativi di delegittimazione messi in atto nei giorni scorsi. È necessario fermare subito questo clima d’odio, che rischia di provocare conseguenze come quelle accadute a Torino, dove una volante e gli agenti che stavano fermando un irregolare per condurlo in un centro di rimpatrio sono stati aggrediti dai manifestanti dei centri sociali».

In commissariato, la delegazione di FdI ha incontrato il dirigente, Leonardo Cappetta, e gli agenti in servizio.

