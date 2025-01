Sul piatto una gustosa trattalia preparata da lui. Perché Albero Melis, da buon ex macellaio, non ha dimenticato l’arte di preparazione della coratella di agnello e l’ha messa in pratica anche per festeggiare i suoi 102 anni.

Oggi il nonnino di Jerzu ha trascorso la ricorrenza nella sua casa di Pelau dove vive insieme al figlio Raffaele. Il quale si è offerto di aiutare il padre nella preparazione della coratella ma è stato subito redarguito: «Appu fattu su macellaiu, eita pensasa ca mi soi schesciu comenti si faidi una trattalia?».

Ma soprattutto, il signor Albero ha rimarcato la sua felicità per la pioggia copiosa, salvifica e rigenerante. Lui che della terra si è sempre preso cura, soprattutto dopo aver cessato l’attività nella sua macelleria in pieno centro. Sino a pochi mesi prima dei cent’anni ha curato il vigneto e l’agrumeto di Pelau. Ad Albero Melis sono arrivati anche gli auguri dell’amministrazione comunale.

