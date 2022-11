L’incendio è divampato nel ventre dell’ex Cartiera di Arbatax, coinvolgendo l’area di quelli che un tempo erano gli uffici in cui sono rimasti documenti alla mercé di tutti.

È successo nel primo pomeriggio di oggi e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Le fiamme hanno divorato un ampio quantitativo di immondizia varia e carta, vecchie testimonianze scritte dei piani organizzativi di un’industria che ha vissuto il suo massimo splendore produttivo tra gli anni Settanta e Ottanta.

I Vigili del fuoco di Tortolì sono intervenuti in brevissimo tempo, ma sono stati costretti agli straordinari per spegnere il rogo sulla cui origine dolosa non sembrano esserci dubbi. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Lanusei.

