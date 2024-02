In fiamme una vecchia casupola diroccata in pieno centro storico. È successo in via Umberto, a Ilbono, dove sono dovute intervenire le squadre dei vigili del fuoco di Lanusei che hanno domato il rogo divampato all’interno dello stesso locale, attualmente adibito a legnaia e a ricovero attrezzi.

Da un primo bilancio, l’incendio ha distrutto completamente gli arredi e un solaio intermedio in legno. Sul posto è arrivato anche il personale del commissariato di polizia di Lanusei che ha avviato le indagini.

Da accertare l’origine del rogo e gli investigatori non lasciano nulla al caso. Al momento la pista privilegiata sembrerebbe quella accidentale. Nel rogo è andato bruciato anche un vecchio frigo, il cui malfunzionamento potrebbe aver provocato l’incendio.

