L’articolo 49 della legge regionale numero 8 del 2016 verrà applicato. È quanto è emerso dal tavolo aperto oggi pomeriggio all’assessorato regionale dell’Ambiente. Dalla missione cagliaritana i dieci sindaci dei centri che fanno capo alla direzione territoriale Forestas di Lanusei sono usciti con un sospiro di sollievo.

Perché, in effetti, il fatto che l’ufficio legislativo della Regione abbia concesso il benestare all’applicazione dell’articolo 49 è (anche) una conquista dei sindaci di Arzana, Cardedu, Gairo, Jerzu, Seui, Talana, Tertenia, Ulassai e Villagrande.

L’articolo 49 recita così: le assunzioni agli impieghi nell’Agenzia avvengono per le mansioni di operaio comune, qualificato o superiore, siano esse a tempo indeterminato che determinato, mediante richiesta di avviamento presso i centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio; le assunzioni sono effettuate tra i disoccupati residenti nel Comune nel cui territorio insistono i cantieri, sulla base di accordi stipulati tra l’Agenzia, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i comuni interessati.

«Noi ci abbiamo sempre creduto, ribadendo, con nostro emendamento, la ragione giuridica, sostenendo, in ogni sede, la ragione politica. Possiamo ritenerci soddisfatti, dunque, ma solo parzialmente», ha detto a margine dell’incontro il consigliere regionale di opposizione, Salvatore Corrias. Che aggiunge: «Ora occorre conoscere il quantum delle assunzioni per ciascun cantiere esistente nei Comuni, condizione necessaria al rinnovo delle convenzioni da rinnovare, due perché è necessario dar gambe a progetti utili a valorizzare la grande ricchezza ambientale e sociale del nostro territorio. Così, in tempi di transizione ecologica e di coesione territoriale, possiamo guardare con fiducia al futuro delle nostre comunità. Ora bisogna far bene e farlo nei tempi dovuti e noi ci saremo».

Angelo Stochino, sindaco di Arzana, parla di «grosso risultato ottenuto grazie alla coesione dei sindaci ogliastrini». Fratelli d’Italia, partito dell’assessore Marco Porcu, per bocca di Nicola Salis, coordinatore territoriale, ha rivendicato il risultato: «Un ringraziamento all’assessore Porcu che, con attenzione, ha ascoltato e studiato le istanze dell’Ogliastra portando a conclusione un ragionamento che più volte abbiamo intrapreso e che proprio grazie a lui ci dà la possibilità di poter applicare l’articolo 49. Questo permetterà di garantire alle nostre comunità l’impiego di forza lavoro locale, dando linfa ad un tessuto economico e sociale messo a dura prova negli ultimi anni».

© Riproduzione riservata