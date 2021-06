Si è concluso nella tarda serata di ieri l’intervento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico per il recupero di due escursionisti a Baunei. Padre e figlio di 52 e 11 anni, residenti a Milano, erano in difficoltà lungo il sentiero per Cala Goloritzè.

Mentre rientravano hanno smarrito la via, senza riuscire a orientarsi. L’allarme è scattato intorno alle 20 quando una squadra di tecnici della Stazione Alpina Ogliastra si è messa alla ricerca dei due turisti, rintracciandoli anche grazie all’invio da parte loro del punto in cui si trovavano.

Verificate le condizioni di salute, padre e figlioletto sono stati riaccompagnati alla macchina.

Le operazioni sono terminate alle 23.

