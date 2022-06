Uno speleologo infortunato è oggetto di un soccorso avviato nel pomeriggio di oggi nella grotta S’Edera, territorio di Urzulei.

A seguito dell’allarme ricevuto dalla centrale operativa del 118 da parte di un compagno che, dopo l’incidente, è uscito dalla cavità per chiedere aiuto, sul posto sono stati inviati i tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, VIII delegazione speleologica.

Il gruppo di speleologi, composto da 6 persone, era nella grotta quando – oltre il Pozzo della Grande Marmitta, a più di 500 metri dall’ingresso e a circa 180 metri di profondità, uno di loro è caduto e ha riportato una sospetta frattura a una gamba.

La squadra della Stazione alpina Ogliastra ha predisposto il campo base di supporto alla prima squadra di soccorso speleologico che, insieme a un medico del CNSAS, è impegnato a raggiungere l’infortunato.

Sono stati allertati anche i tecnici disostruttori poiché, per le caratteristiche della cavità, potrebbe essere necessario intervenire per allargare alcuni tratti per permettere il passaggio della barella.

Il soccorso è ancora in via di esecuzione.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata