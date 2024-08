Cocaina, hashish, marijuana. E un coltello nascosto in uno zaino. È il bilancio dei controlli e delle perquisizioni dei Carabinieri di Lanusei, con il supporto della Compagnia di Jerzu, tra l’11 e il 15 agosto in occasione dell’Arabax Music Festival, che hanno portato anche a due arresti.

In totale sono stati trovati 170 grammi di marijuana, 5,8 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish. Nei guai un 32enne tortoliese, trovato la cocaina già suddivisa in dosi, e un 25enne lanuseino che, dopo una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 152 grammi di marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. I controlli hanno anche portato al recupero altra droga “per uso personale” e al sequestro di un coltello, nascosto in uno zaino, con una lama di circa 12 centimetri.

