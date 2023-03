È Tonina Mulas la nuova reggente di Cisl Medici in Ogliastra. È stata nominata durante l’assemblea che si è tenuta oggi all’agriturismo I Menhir di Villagrande. Sessantacinque anni, medico di Igiene pubblica dell’Asl Ogliastra, Mulas subentra a Giacinto Staffa, che proseguirà il suo impegno nel comitato esecutivo nazionale.

L’incontro sindacale si è svolto alla presenza della segretaria nazionale della Cisl Medici, Luciana Cois, del segretario regionale, Piergiorgio Fiori, e del segretario territoriale, Michele Muggianu.

«È un momento importante per le politiche sanitarie in Sardegna e in particolare per l’Ogliastra. La Cisl Medici - ha dichiarato Cois - è pronta in alleanza con i cittadini per vigilare affinché la riforma della medicina territoriale venga attuata e i fondi disponibili vengano spesi oculatamente per potenziare i presidi sanitari e le apparecchiature tecnologiche presenti nel distretto e in ospedale. Senza dimenticare adeguate politiche incentivanti per il personale».

