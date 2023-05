Ancora nessuna traccia di Stefano Muceli, il 57enne allevatore di Cardedu del quale non si hanno notizie da martedì sera.

Per individuarlo si sono sollevati in volo anche l’elicottero della Polizia di Stato, decollato da Ciampino, e quello del Centro Sar del 15esimo Stormo attivato dal comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico e decollato da Decimomannu, con a bordo un tecnico del Soccorso alpino e speleologico per ispezionare ulteriori 70 ettari nel triangolo Baccu ‘e ludu-Perdupili-Perda Niedda.

Sul campo 20 tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna che, suddivisi in squadre hanno perlustrato la zona insieme al personale del Soccorso alpino della Guardia di finanza, dei Vigili del fuoco con squadre a terra e droni, e numerosi volontari.

Il personale del 115, che coordina le ricerche, schiera sul campo 16 unità con 7 mezzi al seguito tra distaccamento di Lanusei, unità Topografia applicata al soccorso, unità Sistemi a pilotaggio remoto e 2 unità cinofile.

