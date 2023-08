Tutto confermato. Domani, intorno alle 10, gli artificieri dell’Esercito saranno a Cala Moresca per far brillare il presunto ordigno ritrovato giovedì scorso. Al termine delle operazioni cadranno i vincoli di accesso alla spiaggetta, fatta evacuare per ragioni di sicurezza subito dopo il ritrovamento della spoletta a doppio effetto segnalata, tra gli scogli, da un bagnante.

Il comandante del Circomare, Mattia Caniglia, ha interdetto alla navigazione, alla balneazione e ad altre attività un’area di mare e di costa per un tratto di 150 metri dal luogo del ritrovamento. L’area è presidiata dalle forze dell’ordine.

Il personale delle forze armate, impegnato nel servizio di ordine pubblico, è stato “adottato” dal quartiere. Alcuni residenti, da giovedì, si prodigano andando incontro agli agenti del commissariato di Polizia, ai militari dell’Arma e della Guardia di finanza e offrendo loro bottiglie d’acqua fresca e qualche caffè.

© Riproduzione riservata