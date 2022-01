Al bosco Seleni, polmone verde di Lanusei, continua il taglio indiscriminato dei lecci. Anche a pochi passi dalla strade che conduce alla foresta, e tutt’altro che al riparo da occhi indiscreti.

Il saccheggio era già stato segnalato in autunno con una lettera indirizzata dal Comune di Lanusei all’Ispettorato forestale. La firma, congiunta, del sindaco Davide Burchi e del suo vice, l’assessore all’Ambiente Salvatore Zito.

I passi per la tutela del bosco Seleni e del patrimonio naturalistico comunale nel suo complesso sono stati anche altri. «Ricordo – dice Zito – che è ancora vigente l’ordinanza adottata dal Comune per sancire il divieto di pascolo nel bosco Seleni». Il provvedimento era stato assunto perché troppo spesso pecore e capre circolavano indisturbate nella foresta. E in molte occasioni le mamme che accompagnavano i bambini al parco giochi avevano dovuto fare dietrofront visto che tra altalene e giostre i quadrupedi circolavano indisturbati.

T. Pillonca

© Riproduzione riservata