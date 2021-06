I carabinieri della Stazione di Lanusei, nel corso dei costanti controlli del territorio, hanno denunciato un uomo, trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 7,5 centimetri, per porto di arma od oggetti atti ad offendere. I militari della stazione di Baunei hanno hanno invece denunciato per truffa un residente a Bari Sardo che avrebbe incassato dei soldi senza far mai arrivare la merce (un telaio) al malcapitato acquirente.

Sempre in Ogliastra, a Lotzorai, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lanusei hanno sorpreso alcuni ragazzi in auto con un grammo di marijuana ciascuno. Segnalata all'autorità amministrativa anche una donna, neo patentata, che dopo un incidente stradale è stata sottoposta a test che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 0.79. Per le neo patentate il tasso deve essere pari a zero.

