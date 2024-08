Deturpato uno scoglio sul mare a Torre di Barì. I vandali lo hanno imbrattato con uno smile sorridente, tris, stelline e cuori.

A rendersi conto dello sfregio sono stati alcuni turisti che abitualmente, da anni, frequentano quel tratto di spiaggia. E così l’hanno subito segnalato all’Unione Sarda. Da quello scoglio, che presenta le sembianze di una tartaruga, è consuetudine che si tuffino i bambini.

«Speriamo non ci siano altri episodi simili e che ora, che non è più intatto, altri si sentano autorizzati a fare dei segni», hanno detto i vacanzieri, habitué dell’Ogliastra. Aggiungendo: «Veniamo qui da 18 anni con la famiglia e la consideriamo uno dei posti più belli in cui passare le vacanze estive».

