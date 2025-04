È finito in manette dopo essere stato sorpreso in possesso di droga e materiale per il confezionamento.

Un quarantanovenne di Bari Sardo è stato arrestato nella tarda serata di ieri dai carabinieri della compagnia di Lanusei su disposizione del magistrato di turno, Giovanna Morra. Erano le 22 quando i militari, con l’ausilio delle unità cinofile dei Cacciatori di Sardegna, hanno fatto irruzione in un locale dell’abitato per effettuare una perquisizione. Il personale dell’Arma cercava armi e droga nell’ambito di un’attività di controllo del territorio.

Al termine della perquisizione personale, i carabinieri hanno esteso gli accertamenti al domicilio dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Qui, oltre a parte della cocaina, hanno sequestrato anche marijuana, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante, sospetto provento dell’attività di spaccio.

All’indagato sono stati applicati i domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.

