Arzana è una comunità in festa per i 100 anni di Attilio Stochino. Lo storico panettiere del paese ha raggiunto oggi l'ambito traguardo, ricevendo la visita di sindaco e vice, Angelo Stochino e Marco Pinna, e del presidente della Pro loco, Raffaele Sestu.

Alle 10 il nonnino è uscito dalla sua casa di via Dante per partecipare alla messa solenne della Natività. Poi il pranzo in famiglia con i due figli e i nipoti.

Attilio Stochino è vedovo da poco più di un anno. Si mantiene in forma praticando ogni giorno attività fisica, tra cyclette ed esercizi, e divorando libri e giornali.

