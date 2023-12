Drago 143 ha portato a termine un’audace missione di salvataggio nelle campagne di Arzana.

Oggi l’elicottero dei vigili del fuoco ha operato a Bau Elistara per recuperare una mucca caduta in una zona impervia. La squadra di terra dei vigili del fuoco di Lanusei si è unita alla missione, rispondendo prontamente alla chiamata con la richiesta di aiuto.

Affrontando le aspre condizioni del terreno e con l’impiego di tecniche speciali, la squadra è riuscita a raggiungere l’animale in difficoltà che, successivamente, è stato trasportato in zona sicura con gancio baricentrico. La mucca è stata consegnata in buone condizioni di salute al proprietario.

